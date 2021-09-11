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  3. Caretta carettanın koluna parke taşı bağlayıp suda ölüme terk ettiler!

Caretta carettanın koluna parke taşı bağlayıp suda ölüme terk ettiler!

Çanakkale'de insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin, koluna halatla parke taşı bağlayarak denize bıraktığı caretta caretta vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Caretta carettanın koluna parke taşı bağlayıp suda ölüme terk ettiler!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde bulunan Kumbağlan Limanı'nda görenlerin içinin acıdığı bir olay ortaya çıktı. İnsanlara hiçbir zararı olmayan bir caretta carettanın yakalanarak koluna halatla parke taşı bağlandığı ve zavallı hayvanın bu şekilde denize salındığı fark edildi. Caretta carettayı o halde bulan vatandaşlar derhal olaya müdahale ederek yetkililere haber verdi.

KAPLUMBAĞANIN TEDAVİSİ YAPILDI

Bölgede bulunan ve caretta carettayı fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı görülen caretta carettayı sudan çıkardı.

Caretta carettanın koluna parke taşı bağlayıp suda ölüme terkettiler!

VİCDANSIZLARI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaplumbağa, yapılan tedavinin ardından yeniden denize bırakıldı. Caretta carettayı kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi. Olayı gerçekleştiren kişilerin kim olduğu yönünde henüz bir bilgi bulunmazken, ekipler bu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Caretta carettanın koluna parke taşı bağlayıp suda ölüme terkettiler!

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