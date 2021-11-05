Çargâh ne demek, TDK'ya göre Çargâh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çargâh ne demek? Çargâh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çargâh kelimesi. Peki çargâh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çargâh nedir, çargâh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇARGÂH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çargâh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çargâh kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çargâh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türk müziğinde `do` perdesinin adı

- Bu perdede karar kılan makam

