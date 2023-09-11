Cari işlemler hesabı 5,46 milyar dolar açık verdi

Temmuz ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık kaydetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cari işlemler hesabı 5,46 milyar dolar açık verdi

Temmuz ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 999 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 795 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 1 milyar 160 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolar ve 18 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 778 milyon dolar net artış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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