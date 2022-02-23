Cari Kur ne demek, TDK'ya göre Cari Kur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cari kur ne demek? Cari kur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cari kur kelimesi. Peki cari kur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cari kur nedir, cari kur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CARİ KUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cari kur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cari kur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Piyasada arz ve talep sonucu belirlenen kur

- Bir kambiyo işleminin yapıldığı anda söz konusu olan kur

