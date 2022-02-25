Çarkçıbaşı (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çarkçıbaşı (Gemi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çarkçıbaşı (Gemi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çarkçıbaşı (Gemi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çarkçıbaşı (Gemi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çarkçıbaşı (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çarkçıbaşı (Gemi) Maaşları

Çarkçıbaşı (Gemi) maaşı ortalama olarak aylık 7250_TL'dir. En düşük Çarkçıbaşı (Gemi) maaşı 5950_TL, En yüksek ise 8550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çarkçıbaşı (Gemi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.36

Meslek Adı :

Çarkçıbaşı (Gemi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemide bulunan tüm jeneratör, ana makina, stim devreleri, elektrik sistemi, dümen ve tüm hidrolik ve pnömatik sistemler çalışmasından sorumlu olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çarkçıbaşı (Gemi), çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geminin hareketi için makinenin çalışmasını sağlamak,

b) Makinede problem olduğunda talimat vermek,

c) Gemideki elektrik ihtiyacını karşılayan yardımcı dizel jeneratörlerin ürettiği elektrik ile geminin aydınlatılmasını, vinçlerin çalışmasını, diğer hizmet araç ve gereçlerin çalışmasını sağlamak ve gerekli enerjiyi sağlayan jeneratörün bakım onarım ve takibini yapmak,

d) Geminin hareketini sağlayan dümen motorlarının bakımının yapılmasını sağlamak,

e) Yük gemilerindeki vinçlerin tüm teknik donanımını sağlamak,

f) Geminin gerekli yakıtının, içme suyunun depolanması ve muhafazasını sağlamak,

g) Mutfak donanımındaki tüm teknik donanımın çalıştırılmasını ve çıkan arızaların giderilmesini sağlamak , h) Gemini tüm teknik aksamının çıkabilecek arızalarının giderilmesini sağlamak,

i) Gemide çıkabilecek yangınlarda köpük tankıyla müdahale edilmesini sağlamak,

j) Güverte ve yangın devresini dengelemek için balans tulumbalarına deniz suyu basmak,

k) Jeneratörün elektrik üretmesini sağlamak,

l) Üretilen elektrik ile bütün elektrik motorlarının çalıştırılması ve geminin aydınlatılmasını sağlamak,

m) Elektrik panosundan tüm makinelere dağıtım yapılmasını sağlamak,

n) Yangın tulumbasını kontrol etmek,

o) İçme suyunu hidrofor aracılığı ile muslukla basmak,

j) Geminin tüm pis giderlerinin sintine tankına (pis su tankı) boşaltılmasını sağlamak,

k) Makinenin çıkardığı zehirli gazları ekzos borusu aracılığı ile dışarıya atmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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