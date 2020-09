Çarkıfelek meyvesi (Passion fruit) nedir? Nerede yetişir? Faydaları nelerdir?

Çarkıfelek meyvesi (Passion fruit) nedir? Sosyal medyada bir anda gündem olan Çarkıfelek meyvesi ülkemizde yeni yeni tüketilmeye başlandı. Bir diğer Tutku Meyvesi olan bu tropikal meyvenin insan sağlığına da büyük faydalar sağlıyor. Peki Çarkıfelek meyvesi (Passion fruit) Türkiye'de nerede yetişiyor? Faydaları neler?

ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI

-Zengin bir antioksidan, C vitamini, beta-karoten ve polifenol kaynağı oluşturur.

-İyi bir lif kaynağı bu nedenle bağırsak sağlığınızı korumaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

-Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olduğu için astım hastalığının tedavisinde doğal bir alternatif olabilir.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

-Depresyon, stres ve uykusuzluğu giderir.

-Seratonin (mutluluk hormonu) yükselmesine yardımcı olur.

UYKUSUZLUK VE STRESE BİREBİR!

Çarkıfelek ailesine ait olan ve bilimsel adı passsiflora edulis olan tutku meyvesi uykusuzluk durumlarında, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır. Bu hisle bağlantılı olarak cinsel gücüde desteklemektedir.

Bitkisel tedavilerle yapılan stres yönetiminde, sakinleştiricilerde, bu meyvenin özlerinden yararlanıldığı düşünüldüğünde meyvenin doğal olarak da tüketilmesi önerilmektedir.

TAM BİR LİF DEPOSU

Diyet lifi, sağlıklı beslenmenin önemli bir bileşeni olarak kabul edilir. Tutku meyvesi 100 gramda 10.4 gr lif içerir. Bu değer günlük lif ihtiyacının %27’si gibi yüksek bir değeri karşılamaktadır.

Yapılan bir araştırmada tutku meyvesinin, yapısındaki pektik maddeler, selüloz, hemiselüloz gibi lifli yapılardan zengin oluşu tokluk kan şekerini kontrol etmede ve tip 2 diyabette güvenle kullanılabileceğinin altını çizmektedir. Diyabetli birey günlük meyve porsiyonunu aşmamak koşulu ile güvenle tüketebilir.

Yapılan bir başka çalışmada da sindirim sisteminden sindirilmeden geçen liflerin bağırsakların çalışmasını düzenleyerek tip 2 diyabet, hiperkolesterolemi, hiperlipidemi gibi kardiyovasküler hastalıkları ve kolon kanserini önlemede yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

OBEZİTE İLE SAVAŞTA ÖNEMLİ YERİ VAR

100 gr tutku meyvesi; 97 kalori ve 30 mg C vitamini içeriyor. Bu değer günlük C vitamini ihtiyacının yarısını A vitamini ihtiyacının da %43’ünü karşılamaktadır. Bu değerler A ve C vitamininin antioksidan gücü nedeniyle tutku meyvesini değerli kılmaktadır. Bu etkisiyle bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Ramos ve arkadaşları Diyabet ve Metabolizma dergisinde yayınladıkları bilimsel bir yayında, bu meyvenin bileşimindeki pektinin kilolu kişilerde bağırsaktan geçiş süresini uzatarak su tutma ve jelleşme özelliği ile tokluk etkisi yaratarak vücut ağırlığında azalma sağladığı rapor etmiştir. Ayrıca bu jelleşme total kolesterol ve trigliseritleri de düşürmektedir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilip ortadan ikiye kesip içi kaşık yardımıyla çıkarılır. Kabuğundan ayırarak yenen meyvenin tohumları ve suyu yenilebilir. Meyve suyu olarak tüketilebilir. Genellikle cheesecake veya muhallebilerde, tatlılar üstüne bir sos olarak yapılabilir ya da içine sonradan tat vermek için eklenebilir. Salata ve yoğurtların içine konulabilir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NEREDE YETİŞİR?

Dünya'da diğer adı "Passion Fruit" olarak bilinen ve latince adı "Passiflora Edulis" yani "Tutku Meyvesi" olarak bilinen Çarkıfelek meyvesi egzotik meyveler sınıfında lezzetli bir meyve olarak bilinmektedir. Anavatanı Amerika kıtası olan meyvenin buradan tüm dünyaya yayıldığı bilinmektedir. 400 çeşidi olan meyvenin en çok Kolombiya, Brezilya, Arjantin gibi tropik iklime sahip ülkelerde yetiştiğini de belirtmiş olalım. Buralarda yerel dildeki adı Maruçya ya da Gulupa olarak bilinen meyvenin en çok ilgi çeken tarafı da egzotik bir tadının olmasıdır.