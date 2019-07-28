Çarkırı’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Sülüklü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 FN 363 plakalı otomobil Ankara Kızılırmak mevkiine seyir halindeyken karşı şeritten gelen 06 DT 8866 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 19 FN 363 plakalı araçta bulunan Ayşe Kılıçaslan ve Burhan Kılıçaslan hayatını kaybederken, Aslı Kıyar, Bekir Mustafa Kıyar, Ahmet Arda Durmuş, Haydar Denden, Mürsel Denden ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA