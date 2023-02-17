Carl Bjork kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Bjork Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Bjork adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Bjork Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Bjork 19 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Bjork Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Carl Bjork, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carl Bjork'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Carl Bjork Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Bjork isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carl Bjork Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Bjork futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Norrköping U19

1 Ocak 2018 yılında Norrköping U21

1 Ocak 2019 yılında Norrköping

26 Mart 2019 yılında Sylvia

30 Kasım 2019 yılında Norrköping

4 Ağu 2020 yılında Trelleborg

31 Aralık 2020 yılında Norrköping

30 Ocak 2022 yılında Bröndby IF

Carl Bjork Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Bjork şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carl Bjork Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Holmsund, Umeå IK, IFK Umeå, Umeå FC, IFK Norrköping

İsveç U19 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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