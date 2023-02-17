Carl Cordua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Cordua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Cordua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Cordua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Cordua 11 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Carl Cordua Andersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Cordua Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carl Cordua, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carl Cordua'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carl Cordua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Cordua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carl Cordua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Cordua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Naestved BK U19

1 Temmuz 2021 yılında Naestved BK

Carl Cordua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Cordua şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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