Carl Emil İwersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Emil İwersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carl Emil İwersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carl Emil İwersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carl Emil İwersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Emil İwersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Emil İwersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Emil İwersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Emil İwersen 25 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Emil İwersen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carl Emil İwersen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carl Emil İwersenboyu ve yaşı kaç

Carl Emil İwersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Emil İwersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19

Carl Emil İwersen kimdir

Carl Emil İwersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Emil İwersen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carl Emil İwersen nereli

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