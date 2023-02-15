Carl Gustafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Gustafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carl Gustafsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carl Gustafsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carl Gustafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Gustafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carl Gustafsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Gustafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Gustafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Gustafsson 18 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Gustafsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Carl Gustafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Carl Gustafsson'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carl Gustafssonboyu ve yaşı kaç

Carl Gustafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carl Gustafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carl Gustafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Gustafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kalmar FF U17

8 Ocak 2017 yılında Kalmar U19

5 Temmuz 2019 yılında Kalmar FF

Carl Gustafsson kimdir

Carl Gustafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Gustafsson şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Berga, Kalmar FF (-2019)

Carl Gustafsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Carl Gustafsson nereli

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