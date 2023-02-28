Carl Haworth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Haworth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Haworth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Haworth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Haworth 9 Temmuz 1989 tarihinde Southport şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Haworth Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Carl Haworth'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carl Haworth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ccaarrllitos

Carl Haworth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Haworth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carl Haworth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Haworth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2012 yılında Montreal

1 Mart 2012 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2013 yılında Ottawa Fury

6 Aralık 2019 yılında Indy Eleven

10 Şubat 2022 yılında Atl. Ottawa

Carl Haworth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Haworth şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Carl Haworth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U23 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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