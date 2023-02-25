Carl Jenkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Jenkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Jenkinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Jenkinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Jenkinson 8 Şubat 1992 tarihinde Harlow şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Carl Daniel Jenkinson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Jenkinson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carl Jenkinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Carl Jenkinson'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carl Jenkinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carljenkinson

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/carljenkinson/

http://www.facebook.com/carljenkinsonafc/

Carl Jenkinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Jenkinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carl Jenkinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Jenkinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Charlton U18

1 Temmuz 2010 yılında Charlton Ath

9 Kasım 2010 yılında Eastbourne

10 Aralık 2010 yılında Charlton Ath

8 Temmuz 2011 yılında Arsenal

31 Temmuz 2014 yılında West Ham

31 Ocak 2016 yılında Arsenal

21 Ağustos 2017 yılında Birmingham

31 Mayıs 2018 yılında Arsenal

7 Ağustos 2019 yılında Nottm Forest

19 Ocak 2022 yılında Melbourne City

30 Haziran 2022 yılında Nottm Forest

3 Ağustos 2022 yılında Newcastle

Carl Jenkinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Jenkinson şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carl Jenkinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Charlton Athletic (2000-2010)

İngiltere U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.