Carl Jenkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Jenkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carl Jenkinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carl Jenkinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Carl Jenkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Jenkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carl Jenkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Jenkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Jenkinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Jenkinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Jenkinson 8 Şubat 1992 tarihinde Harlow şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Carl Daniel Jenkinson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Jenkinson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carl Jenkinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Carl Jenkinson'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carl Jenkinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carljenkinson

http://www.instagram.com/carljenkinson/

http://www.facebook.com/carljenkinsonafc/

Carl Jenkinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Jenkinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carl Jenkinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Jenkinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Charlton U18

1 Temmuz 2010 yılında Charlton Ath

9 Kasım 2010 yılında Eastbourne

10 Aralık 2010 yılında Charlton Ath

8 Temmuz 2011 yılında Arsenal

31 Temmuz 2014 yılında West Ham

31 Ocak 2016 yılında Arsenal

21 Ağustos 2017 yılında Birmingham

31 Mayıs 2018 yılında Arsenal

7 Ağustos 2019 yılında Nottm Forest

19 Ocak 2022 yılında Melbourne City

30 Haziran 2022 yılında Nottm Forest

3 Ağustos 2022 yılında Newcastle

Carl Jenkinson kimdir

Carl Jenkinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Jenkinson şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charlton Athletic (2000-2010)

Carl Jenkinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carl Jenkinson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Aboubakr Kessili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakr Kessili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aboubakr Kessili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakr Kessili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulises Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulises Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Taib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Taib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Taib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Taib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edward Caspers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Caspers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edward Caspers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Caspers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi