Carl Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Johansson 23 Mayıs 1994 tarihinde Lund şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carl Anders Lorentz Johansson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Johansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Carl Johansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carl Johansson'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carl Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carl Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carl Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2013 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2019 yılında Falkenberg

1 Ocak 2021 yılında IFK Göteborg

31 Ocak 2023 yılında Randers

30 Haziran 2023 yılında IFK Göteborg

Carl Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Johansson şuan Randers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carl Johansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Höörs IS (1999-2009), Helsingborgs IF (2009-2013)

İsveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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