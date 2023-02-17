Carl Lange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Lange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Lange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Lange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Lange 7 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Lange Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Carl Lange, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Carl Lange'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Carl Lange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Lange isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carl Lange Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Lange futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hellerup IK U19

1 Ocak 2017 yılında Hellerup IK

28 Temmuz 2018 yılında FC Helsingör

9 Ağu 2022 yılında Vendsyssel FF

Carl Lange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Lange şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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