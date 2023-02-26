Carl Robert Magimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Robert Magimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Robert Magimets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Robert Magimets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Robert Magimets 10 Şubat 2002 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Robert Magimets Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Carl Robert Magimets'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carl Robert Magimets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Robert Magimets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carl Robert Magimets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Robert Magimets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Tammeka U17

1 Ocak 2019 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2021 yılında JK Tammeka

Carl Robert Magimets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Robert Magimets şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carl Robert Magimets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tammeka (2010-2018)

Estonya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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