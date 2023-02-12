Carl Starfelt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Starfelt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Starfelt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Starfelt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Starfelt 1 Haziran 1995 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carl Anders Theodor Starfelt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Starfelt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Carl Starfelt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carl Starfelt'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Carl Starfelt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlstarfelt/

Carl Starfelt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carl Starfelt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carl Starfelt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Starfelt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2018 yılında IFK Göteborg

12 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

21 Temmuz 2021 yılında Celtic

Carl Starfelt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Starfelt şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carl Starfelt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna

İsveç takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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