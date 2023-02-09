Carlao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlao 19 Ocak 1986 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Roberto da Cruz Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Carlao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlao'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2008 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2014 yılında APOEL Nikosia

9 Ocak 2017 yılında Torino

10 Temmuz 2017 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2019 yılında Torino

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında Ferroviária

2 Ekim 2020 yılında Paysandu SC

19 Şubat 2021 yılında Mirassol-SP

25 Mayıs 2021 yılında Guarani

19 Ocak 2022 yılında Santo André

11 Nisan 2022 yılında Ferroviária

25 Temmuz 2022 yılında Ituano

31 Aralık 2022 yılında Ferroviária

10 Ocak 2023 yılında Ituano

Carlao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlao şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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