Carlao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlao 12 Mart 2001 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo da Silva Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlao'nin UD Almería B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2021 yılında Corinthians U20

11 Haziran 2021 yılında Náutico U20

12 Haziran 2021 yılında Náutico

1 Temmuz 2022 yılında UD Almería B

Carlao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlao şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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