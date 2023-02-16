Carles Alena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Alena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carles Alena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carles Alena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carles Alena 5 Ocak 1998 tarihinde Mataró şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carles Aleñá Castillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carles Alena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Puyol, De la Peña & Sostres yapmaktadır. Carles Alena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carles Alena'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Carles Alena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Carlesale10

http://www.instagram.com/carlesalenya/

Haberin Devamı

Carles Alena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carles Alena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carles Alena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carles Alena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Barça U16

1 Temmuz 2014 yılında Barça U18

1 Temmuz 2015 yılında Barça U19

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona B

4 Aralık 2018 yılında Barcelona

1 Ocak 2020 yılında Betis

20 Temmuz 2020 yılında Barcelona

6 Ocak 2021 yılında Getafe

30 Haziran 2021 yılında Barcelona

10 Temmuz 2021 yılında Getafe

Carles Alena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carles Alena şuan Getafe takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carles Alena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maristes de Mataró (-2005)

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.