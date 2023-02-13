Carles Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carles Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carles Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carles Perez 16 Şubat 1998 tarihinde Granollers şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carles Pérez Sayol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carles Perez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Carles Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Carles Perez'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carles Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlesperez7/

Carles Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carles Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carles Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carles Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2012 yılında Barça U16

1 Temmuz 2014 yılında Barça U18

1 Temmuz 2015 yılında Barça U19

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2019 yılında Barcelona

30 Ocak 2020 yılında Roma

31 Ağu 2020 yılında Barcelona

1 Eylül 2020 yılında Roma

9 Ağu 2022 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2023 yılında Roma

Carles Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carles Perez şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carles Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CF Vilanova del Vallés

İspanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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