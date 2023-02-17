Carlinhos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlinhos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlinhos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlinhos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlinhos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlinhos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlinhos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlinhos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlinhos 6 Mart 1998 tarihinde doğmuştur.  Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Roberto Da Silva Lopes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlinhos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlinhos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Carlinhos'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlinhosboyu ve yaşı kaç

Carlinhos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlinhos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Carlinhos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlinhos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında EC Bahia B

31 Ekim 2019 yılında Primavera

15 Ocak 2020 yılında Criciúma EC

26 Nisan 2020 yılında Primavera

22 Ekim 2020 yılında Portuguesa-SP

8 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2021 yılında Taubaté-SP

28 Eylül 2021 yılında Flamengo-SP

14 Ocak 2022 yılında Conquista-BA

2 Şubat 2022 yılında Treze FC

19 Mayıs 2022 yılında CS Esportiva

9 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Carlinhos kimdir

Carlinhos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlinhos şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Carlinhos nereli

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