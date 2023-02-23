Carlitos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlitos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlitos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlitos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlitos 12 Haziran 1990 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Daniel López Huesca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlitos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Carlitos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Carlitos'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlitos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlitoslopez4

http://www.instagram.com/carlitos_majestic/

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Carlitos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlitos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlitos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlitos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Torrellano

1 Temmuz 2011 yılında Ontinyent

1 Ağustos 2012 yılında Petrotrest

1 Ağustos 2013 yılında CF Fuenlabrada

3 Eylül 2014 yılında Novelda CF

27 Ocak 2015 yılında Aris Limassol

1 Temmuz 2015 yılında Eldense

2 Mayıs 2016 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2017 yılında Wisla Krakow

5 Temmuz 2018 yılında Legia Varşova

9 Eylül 2019 yılında Al-Wahda FC

28 Ocak 2020 yılında Panathinaikos

16 Ağustos 2022 yılında Legia Varşova

Carlitos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlitos şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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