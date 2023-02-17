Carljohan Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carljohan Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carljohan Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carljohan Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carljohan Eriksson 25 Nisan 1995 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Carljohan Daniel Viktor Eriksson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carljohan Eriksson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Carljohan Eriksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carljohan Eriksson'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carljohan Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carljohan Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carljohan Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carljohan Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında HJK Helsinki

25 Nisan 2014 yılında PK-35

30 Haziran 2014 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2015 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2018 yılında J-Södra IF

12 Ocak 2019 yılında Mjällby AIF

6 Ocak 2022 yılında Dundee United

22 Ocak 2023 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2023 yılında Dundee United

Carljohan Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carljohan Eriksson şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carljohan Eriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJK Helsinki

Finlandiya takımında 23 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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