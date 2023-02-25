Carlo Armiento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Armiento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Armiento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Armiento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Armiento 4 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Armiento Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Carlo Armiento, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Carlo Armiento'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlo Armiento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlo Armiento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlo Armiento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Armiento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2018 yılında Adelaide United

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2020 yılında Perth Glory

14 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar

Carlo Armiento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Armiento şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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