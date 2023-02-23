Carlo Casap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Casap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlo Casap kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlo Casap ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlo Casap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Casap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlo Casap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Casap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Casap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Casap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Casap 29 Aralık 1998 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlo Roberto Casap şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Casap Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlo Casap, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 15 Mayıs 2015 tarihinde katılmıştır. Carlo Casap'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlo Casap Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/robertocarlo.casap

Carlo Casap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlo Casap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlo Casap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Casap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2015 yılında FC Viitorul

14 Şubat 2022 yılında Concordia

30 Haziran 2022 yılında FCV Farul

Carlo Casap kimdir

Carlo Casap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Casap şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Poli Timisoara

Carlo Casap Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Carlo Casap nereli

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