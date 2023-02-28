Carlo Diez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Diez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Diez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Diez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Diez 18 Nisan 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlo Stefano Diez Lino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Diez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Carlo Diez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Carlo Diez'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlo Diez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diez.carlo/

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http://www.facebook.com/carlostefano.diezlino

Carlo Diez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlo Diez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlo Diez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Diez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında César Vallejo

1 Ocak 2018 yılında Sport Boys

5 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2020 yılında UTC

Carlo Diez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Diez şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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