Carlo Erdei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Erdei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Erdei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Erdei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Erdei 22 Mart 1996 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Carlo Alex Erdei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Erdei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Carlo Erdei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlo Erdei'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlo Erdei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlo Erdei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlo Erdei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Erdei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2013 yılında Wolves U18

13 Temmuz 2015 yılında Pandurii II

11 Ocak 2016 yılında Pandurii

22 Şubat 2016 yılında U Cluj

30 Haziran 2016 yılında Pandurii

1 Ağustos 2016 yılında Olimpia SM

30 Haziran 2017 yılında Pandurii

6 Eylül 2017 yılında Balmazújváros

1 Temmuz 2019 yılında Csikszereda

29 Temmuz 2020 yılında Kaposvár

13 Temmuz 2021 yılında Tiszakécske

Carlo Erdei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Erdei şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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