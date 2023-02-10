Carlo Lattanzio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Lattanzio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Lattanzio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Lattanzio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Lattanzio 25 Temmuz 1997 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlo María Lattanzio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Lattanzio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PW SOCCER CONSULTANCY, S.L yapmaktadır. Carlo Lattanzio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlo Lattanzio'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlo Lattanzio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlo Lattanzio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlo Lattanzio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Lattanzio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes BA

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes

26 Ocak 2021 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes

9 Ağu 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes

14 Ocak 2023 yılında Quilmes

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes

Carlo Lattanzio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Lattanzio şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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