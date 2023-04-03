Carlo Matekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Matekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Matekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlo Matekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlo Matekovic 1 Eylül 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Carlo Mateković şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlo Matekovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Carlo Matekovic'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Carlo Matekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlo Matekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Dragovoljac U17
1 Temmuz 2020 yılında Dragovoljac U19
12 Ağustos 2021 yılında Din. Zagreb U19
Carlo Matekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlo Matekovic şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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