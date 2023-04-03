Carlo Matekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Matekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Carlo Matekovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlo Matekovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.