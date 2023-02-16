Carlo Sickinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Sickinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Sickinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Sickinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Sickinger 29 Temmuz 1997 tarihinde Karlsruhe şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Sickinger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Carlo Sickinger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlo Sickinger'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlo Sickinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlo Sickinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlo Sickinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Sickinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında K'lautern Alt.

1 Temmuz 2013 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2014 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2016 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2021 yılında Sandhausen

26 Ocak 2022 yılında SV Elversberg

30 Haziran 2022 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2022 yılında SV Elversberg

Carlo Sickinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Sickinger şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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