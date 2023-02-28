Carlo Villanueva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Villanueva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Villanueva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Villanueva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Villanueva 1 Temmuz 1999 tarihinde Maipú şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlo Alberto Villanueva Fuentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Villanueva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Carlo Villanueva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlo Villanueva'nin Huachipato FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlo Villanueva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlo Villanueva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlo Villanueva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Villanueva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Colo Colo

3 Ocak 2023 yılında Huachipato

Carlo Villanueva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Villanueva şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Carlo Villanueva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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