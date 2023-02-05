Carlos Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Alberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Alberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Alberto 14 Nisan 2002 tarihinde João Pessoa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Alberto Gomes da Silva Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Alberto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Carlos Alberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Alberto'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Alberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Alberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Alberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Alberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında América-MG

12 Ocak 2023 yılında Botafogo

31 Aralık 2023 yılında América-MG

Carlos Alberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Alberto şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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