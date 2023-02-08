Carlos Alexandre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Alexandre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Alexandre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Alexandre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Alexandre 17 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Alexandre Silva Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Alexandre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Futebol yapmaktadır. Carlos Alexandre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Alexandre'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Alexandre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Alexandre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Carlos Alexandre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Alexandre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2020 yılında Criciúma EC

3 Şubat 2021 yılında São Caetano

1 Haziran 2021 yılında Retrô FC

30 Eylül 2021 yılında Marcílio Dias

10 Ocak 2022 yılında Ypiranga-RS

16 Eylül 2022 yılında Novo Hamburgo

1 Aralık 2022 yılında Ypiranga-RS

10 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Carlos Alexandre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Alexandre şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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