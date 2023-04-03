Carlos Arancibia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Arancibia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Carlos Arancibia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Arancibia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.