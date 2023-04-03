Carlos Arancibia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Arancibia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Arancibia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Arancibia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Arancibia 4 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Manuel Arancibia Olguín şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Arancibia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Carlos Arancibia'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Carlos Arancibia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Arancibia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Arancibia şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Carlos Arancibia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Şili U20 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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