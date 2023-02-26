Carlos Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Arboleda 24 Ocak 1991 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alexi Arboleda Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Arboleda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Arboleda'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Sur y Norte

14 Nisan 2009 yılında 9 de Oct. U20

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2010 yılında Caribe Junior

14 Mart 2011 yılında SD Aucas

12 Temmuz 2011 yılında Caribe Junior

14 Şubat 2012 yılında Quevedo

22 Ocak 2013 yılında LDU Quito

7 Ocak 2014 yılında CD América

18 Şubat 2014 yılında LDU Quito

31 Aralık 2014 yılında CD América

24 Şubat 2015 yılında LDU Portoviejo

27 Şubat 2016 yılında LDU de Loja

24 Ocak 2017 yılında CD Macará

4 Ocak 2020 yılında SD Aucas

14 Ekim 2020 yılında Orense

4 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

10 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2021 yılında Búhos ULVR FC

3 Ocak 2022 yılında Técnico U.

Carlos Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Arboleda şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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