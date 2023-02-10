Carlos Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Arce 16 Eylül 1990 tarihinde Caba (devoto) şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Alfredo Arce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Arce Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Carlos Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Carlos Arce'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barracas C.

Carlos Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Arce şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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