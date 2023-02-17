Carlos Arrua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Arrua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Arrua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Arrua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Arrua 30 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Arrua García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Arrua Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Ball S.A. yapmaktadır. Carlos Arrua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Arrua'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Arrua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Arrua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Arrua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Arrua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CA Colón

Carlos Arrua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Arrua şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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