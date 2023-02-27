Carlos Ascues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ascues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Ascues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Ascues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Ascues 19 Haziran 1992 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Peru,Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Antonio Ascues Ávila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Ascues Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Image International Managers Agency yapmaktadır. Carlos Ascues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Ascues'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Ascues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlos_ascues

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Carlos Ascues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Ascues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Ascues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Ascues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Alianza Lima

10 Ağustos 2012 yılında Benfica B

21 Ağustos 2013 yılında Panetolikos

31 Ocak 2014 yılında U. San Martín

31 Aralık 2014 yılında Panetolikos

2 Şubat 2015 yılında FBC Melgar

23 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg

4 Ocak 2017 yılında FBC Melgar

29 Ağustos 2017 yılında Wolfsburg

30 Ağustos 2017 yılında Alianza Lima

16 Ağustos 2018 yılında Orlando

31 Aralık 2018 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2019 yılında Orlando

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar

5 Ocak 2020 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2020 yılında FBC Melgar

25 Mart 2021 yılında Alianza Atl.

31 Aralık 2021 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Carlos Ascues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Ascues şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Ascues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 5 gol atmıştır.

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