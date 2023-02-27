Carlos Ascues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ascues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Ascues kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Ascues ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Carlos Ascues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ascues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Ascues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ascues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Ascues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Ascues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Ascues 19 Haziran 1992 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Peru,Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Antonio Ascues Ávila şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Ascues Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Image International Managers Agency yapmaktadır. Carlos Ascues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Ascues'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Ascues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlos_ascues

Carlos Ascues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Ascues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Ascues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Ascues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Alianza Lima

10 Ağustos 2012 yılında Benfica B

21 Ağustos 2013 yılında Panetolikos

31 Ocak 2014 yılında U. San Martín

31 Aralık 2014 yılında Panetolikos

2 Şubat 2015 yılında FBC Melgar

23 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg

4 Ocak 2017 yılında FBC Melgar

29 Ağustos 2017 yılında Wolfsburg

30 Ağustos 2017 yılında Alianza Lima

16 Ağustos 2018 yılında Orlando

31 Aralık 2018 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2019 yılında Orlando

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar

5 Ocak 2020 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2020 yılında FBC Melgar

25 Mart 2021 yılında Alianza Atl.

31 Aralık 2021 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Carlos Ascues kimdir

Carlos Ascues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Ascues şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Ascues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Ascues nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Piero Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Piero Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi