Carlos Auzqui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Auzqui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Auzqui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Auzqui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Auzqui 18 Eylül 1991 tarihinde Bernal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Daniel Auzqui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Auzqui Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Carlos Auzqui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Auzqui'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Auzqui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/auzqui91/

Carlos Auzqui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Auzqui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Auzqui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Auzqui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Estudiantes

1 Şubat 2017 yılında River Plate

31 Temmuz 2018 yılında Huracán

30 Haziran 2019 yılında River Plate

17 Temmuz 2019 yılında Lanús

30 Haziran 2020 yılında River Plate

2 Kasım 2020 yılında CA Talleres

31 Aralık 2021 yılında River Plate

12 Şubat 2022 yılında Ferencváros

Carlos Auzqui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Auzqui şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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