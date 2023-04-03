Carlos Avelino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Avelino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Avelino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Avelino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Avelino 11 Nisan 2002 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Avelino Moreira Ferreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Avelino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YES SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Avelino'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Carlos Avelino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Avelino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Boavista CJ
1 Temmuz 2014 yılında Salgueiros A
1 Temmuz 2015 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2016 yılında Salgueiros A15
1 Temmuz 2017 yılında Leixões Sub-17
1 Temmuz 2019 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2020 yılında Leixões A23
31 Ağustos 2021 yılında UD Almería B
Carlos Avelino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Avelino şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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