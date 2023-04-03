Carlos Avelino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Avelino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Carlos Avelino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Avelino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.