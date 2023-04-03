Carlos Beitia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Beitia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Beitia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Beitia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Beitia 15 Şubat 2000 tarihinde Massanassa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Beitia Cardos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Beitia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Carlos Beitia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Beitia'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Carlos Beitia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.beitia19/

Carlos Beitia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Beitia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Beitia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Beitia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2019 yılında Villarreal CF B

28 Ocak 2020 yılında CE Sabadell

27 Temmuz 2020 yılında Villarreal CF B

9 Temmuz 2021 yılında Celta Vigo B

Carlos Beitia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Beitia şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Beitia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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