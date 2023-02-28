Carlos Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Beltran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Beltran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Beltran 18 Ağustos 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Javier Beltrán Neroni şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Beltran Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Beltran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Beltran'nin Club Cienciano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Beltran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/beltrancarlos13

http://www.instagram.com/beltrancarlos13/

Haberin Devamı

Carlos Beltran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Beltran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Beltran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Beltran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2014 yılında FBC Melgar

25 Ağustos 2015 yılında Cienciano

1 Ocak 2016 yılında Real Garcilaso

10 Ocak 2017 yılında Rosario FC

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

12 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

Carlos Beltran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Beltran şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.