Carlos Benavidez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Benavidez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Benavidez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Benavidez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Benavidez 30 Mart 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Nahuel Benavidez Protesoni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Benavidez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Promotions yapmaktadır. Carlos Benavidez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Benavidez'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Benavidez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosbenavidez.8/

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Carlos Benavidez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Benavidez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Benavidez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Benavidez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Defensor

23 Temmuz 2018 yılında Independiente

1 Temmuz 2022 yılında Alavés

Carlos Benavidez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Benavidez şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlos Benavidez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (2011-2015)

Uruguay U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 4 gol atmıştır.

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