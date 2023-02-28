Carlos Bustamante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Bustamante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Bustamante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Bustamante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Bustamante 12 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Antonio Bustamante Olguín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Bustamante Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına - tarihinde katılmıştır. Carlos Bustamante'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Bustamante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Bustamante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Bustamante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Bustamante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2022 yılında Lautaro Buin

31 Aralık 2022 yılında Cobresal

Carlos Bustamante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Bustamante şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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