Carlos Cabello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Cabello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Cabello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Cabello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Cabello 22 Eylül 1997 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Miguel Cabello Anagua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Cabello Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Carlos Cabello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Cabello'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Cabello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/C_Cabello14

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http://www.instagram.com/thiagocabello.97/

Carlos Cabello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Cabello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Cabello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Cabello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AD Cantolao

10 Ocak 2020 yılında Sport. Cristal

7 Ocak 2021 yılında Sport Boys

22 Temmuz 2021 yılında Sport. Cristal

24 Temmuz 2021 yılında AD Cantolao

31 Aralık 2021 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2023 yılında César Vallejo

Carlos Cabello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Cabello şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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