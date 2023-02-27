Carlos Caceda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Caceda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Caceda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Caceda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Caceda 27 Eylül 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Cáceda Ollaguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Caceda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Carlos Caceda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Carlos Caceda'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Caceda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CarlosCaceda12

http://www.instagram.com/caceda12/

http://www.facebook.com/CarlosCacedaO

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Carlos Caceda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Caceda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Caceda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Caceda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2009 yılında A. Cochahuayco

1 Ocak 2011 yılında Universit. U20

1 Kasım 2011 yılında Universitario

1 Ocak 2018 yılında Tiburones Rojos

10 Şubat 2018 yılında Dep. Municipal

30 Haziran 2018 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2018 yılında Real Garcilaso

31 Aralık 2018 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

31 Aralık 2019 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar

Carlos Caceda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Caceda şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Caceda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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