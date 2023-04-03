Carlos Caetano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Caetano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Caetano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Caetano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Caetano 20 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Manuel Rodrigues Domingues Alves Caetano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Caetano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Caetano, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Caetano'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Carlos Caetano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Caetano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Quarteirense
1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23
Carlos Caetano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Caetano şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Ferreiras (2011-2013), Louletano DC (2013-2015)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.