Carlos Caraza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Caraza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Caraza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Caraza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Caraza 14 Kasım 1985 tarihinde Chincha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Caraza Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Caraza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Caraza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Caraza'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Caraza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gecaca12/

Carlos Caraza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Caraza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Caraza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Caraza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2016 yılında Sport Victoria

1 Ocak 2017 yılında Cienciano

1 Ocak 2018 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2019 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Carlos Caraza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Caraza şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportivo San Juan (2000-2001), Juventud Barrios Altos (2002), Domingo Dianderas (2003), Mayta Capac Bombones (2004), Abraham Valdelomar (2005-2009), Sport Victoria (2006-2007, 2010, 2012), Asociación Deportiva Unica (2008), Deportivo Municipal Acoria (2008), Defensor Zarumilla (2009-2010), Juventud Media Luna (2009), Municipal de Huamanga (2009), Juventud Simón Rodríguez (2012), Independiente Saravia (2012), Santos Nazca (2012), Municipal de Santillana (2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.