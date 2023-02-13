Carlos Clerc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Clerc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Clerc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Clerc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Clerc 21 Şubat 1992 tarihinde Badalona şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Clerc Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Clerc Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafael Anguita yapmaktadır. Carlos Clerc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Clerc'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Clerc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CarlosClerc

Carlos Clerc Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Clerc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Clerc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Clerc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RCD Espanyol B

31 Ocak 2014 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2014 yılında Espanyol

28 Ocak 2015 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2015 yılında Espanyol

15 Temmuz 2015 yılında Girona FC

30 Haziran 2016 yılında Espanyol

19 Ağu 2016 yılında Osasuna

1 Temmuz 2019 yılında Levante

21 Temmuz 2022 yılında Elche CF

Carlos Clerc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Clerc şuan Elche CF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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